Commerzbank: UniCredit et l'Allemagne parviennent à un accord général sur le rachat

Le logo de la Commerzbank dans une agence de Cologne

par Holger Hansen

BERLIN, 19 novembre (Reuters) - UniCredit et le gouvernement allemand sont parvenus à un ‌accord sur les principaux points d'achoppement concernant le rachat de Commerzbank, marquant une avancée majeure dans la bataille engagée depuis deux ans pour le contrôle ​de la banque allemande.

Aux termes de cet accord, présenté dans une lettre adressée par le directeur général d’UniCredit, Andrea Orcel, au ministre allemand des Finances, Lars Klingbeil, ainsi que dans une déclaration distincte du ministre à Reuters, le siège social et la cotation en Bourse des activités allemandes élargies d’UniCredit resteront ​à Francfort, répondant ainsi à une exigence majeure de Berlin.

En contrepartie, l'Allemagne a renoncé à son exigence de nommer deux représentants au conseil de surveillance de Commerzbank.

"Je tiens à remercier le ministre Klingbeil ​pour son esprit de collaboration, qui a joué un rôle déterminant dans ⁠l’aboutissement de ce résultat positif", a déclaré Andrea Orcel.

Il a également salué le soutien du ministre à la stratégie qu'il entend mettre en ‌œuvre pour Commerzbank.

Le rapprochement d'UniCredit et de Commerzbank donnerait naissance à une banque disposant de plus de 1.300 milliards d’euros d’actifs, présent dans deux des plus grandes économies de la zone euro, dans le cadre de l’une des opérations ​bancaires transfrontalières les plus importantes en Europe depuis des années.

Dans ‌la lettre du 18 novembre, consultée par Reuters, Andrea Orcel s’est dit "prêt à s’engager" à respecter une ⁠série de principes contraignants. UniCredit s’est également engagé à nommer des ressortissants allemands au sein de son conseil d’administration. La banque a eu un président allemand pendant des années après avoir racheté la banque bavaroise HVB en 2005.

Dans sa déclaration à Reuters, Lars Klingbeil a indiqué que l’Allemagne "soutenait un processus ⁠rapide et une transition ordonnée du ‌contrôle".

"Nous sommes parvenus à un terrain d'entente et UniCredit a pris des engagements clairs en faveur de l'Allemagne en tant ⁠que place économique, des droits des salariés de Commerzbank et du maintien d'un dialogue constructif avec le comité d'entreprise", a-t-il déclaré, faisant référence à un ‌organe composé de représentants élus des salariés.

PARTICIPATION DU GOUVERNEMENT ALLEMAND

Commerzbank a déclaré qu’elle saluait les engagements d’UniCredit et que sa direction "collaborerait ⁠avec UniCredit pour élaborer une stratégie s’appuyant sur les atouts des deux banques".

Cet accord ouvre la voie ⁠à une série d'étapes, notamment la prise ‌de contrôle formelle de Commerzbank par UniCredit, sa consolidation dans les comptes du groupe italien et la nomination de membres au conseil de surveillance, ​qui pourraient ensuite désigner une nouvelle équipe dirigeante.

Andrea Orcel a lancé son offensive sur ‌Commerzbank en 2024, prenant de court la banque comme Berlin en constituant discrètement une participation avant d’acquérir celle que l’État mettait en vente.

UniCredit détient désormais une participation proche de ​50%.

Les salariés de Commerzbank se sont longtemps opposés à l'opération, notamment en raison des projets de suppressions d'emplois en Allemagne, évoqués par Andrea Orcel.

Un représentant clé du personnel a déclaré jeudi qu’il se félicitait de l’engagement pris de maintenir Francfort comme siège social allemand, mais a souligné que les ⁠accords sociaux existants restaient en vigueur.

"Si ces accords sont respectés comme annoncé, nous n’aurons peut-être pas à faire face à des années de confrontation", a déclaré Sascha Uebel, président du comité d’entreprise de Commerzbank.

L’État allemand détient 13,3% du capital de Commerzbank, à la suite du sauvetage du groupe lors de la crise financière mondiale. Le sort de cette participation reste toutefois incertain.

Dans sa lettre, Andrea Orcel a indiqué que l’accord "posait les bases de la cession de la participation de l’État", mais la déclaration de Lars Klingbeil ne contenait aucun engagement de cession.

(Reportage Holger Hansen, avec la contribution de Tom Sims, ​version française Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)