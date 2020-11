Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Commerzbank : un départ au conseil de surveillance Cercle Finance • 04/11/2020 à 15:43









(CercleFinance.com) - Commerzbank a annoncé mercredi que Nicholas Teller, l'un de ses administrateurs depuis 2014, allait quitter le conseil de surveillance à la fin de l'année. Teller, qui avait rejoint l'établissement bancaire germanique en 1982 en tant que stagiaire, avait progressivement grimpé les échelons du groupe avant d'en intégrer le directoire en 2003. C'est Andreas Schmitz, l'actuel président du conseil de surveillance de HSBC Trinkaus & Burkhardt, la filiale allemande de services financiers de HSBC, qui est appelé à le remplacer.

Valeurs associées COMMERZBANK XETRA -2.74%