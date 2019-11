Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Commerzbank : sanctionné pour un abandon d'objectif Cercle Finance • 07/11/2019 à 11:13









(CercleFinance.com) - Commerzbank recule de 3,8% à Francfort, le groupe déclarant ne plus s'attendre à atteindre son objectif d'une légère hausse de son résultat cette année, citant des conditions macroéconomiques difficiles et l'environnement actuel de taux d'intérêt. Néanmoins, la banque allemande a accru, au troisième trimestre, son bénéfice net de 35% à 294 millions d'euros et son profit opérationnel de 29% à 448 millions. Elle revendique un gain net de 141.000 nouveaux clients en Allemagne sur la période.

Valeurs associées COMMERZBANK XETRA -1.04%