Commerzbank : report de l'assemblée générale

(CercleFinance.com) - Commerzbank lâche plus de 3% à Francfort, après que son directoire a décidé de reporter l'assemblée générale annuelle (AGA) initialement prévue au 5 mai, en raison du réaménagement en cours du conseil de surveillance. La banque allemande rappelle que le président du conseil de surveillance, Hans-Jörg Vetter, a démissionné le 16 mars pour des raisons de santé, et qu'Andreas Schmitz, autre membre du conseil, a démissionné mercredi soir avec effet immédiat. 'Malgré le report de l'AGA, le directoire continue de mettre en oeuvre de manière cohérente la nouvelle stratégie et maintient le calendrier ciblé pour la conclusion des accords-cadres nécessaires à la réduction prévue des effectifs', affirme-t-elle.

Valeurs associées COMMERZBANK XETRA -4.03%