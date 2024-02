Commerzbank réduit ses prévisions pour l'euro-dollar

(AOF) - Commerzbank prévoit désormais un taux de change euro-dollar autour de 1,10 à la fin de 2024 et autour de 1,08 à la fin de 2025 contre respectivement 1,12 et 1,10 auparavant. La principale raison de ce changement de prévisions est la révision de la politique monétaire américaine. "Au lieu de huit réductions de taux d'ici à la fin de 2025, nous n'en prévoyons plus que cinq, ce qui est inférieur aux prévisions actuelles du marché", précise le spécialiste.

Un argument reste cependant valable : le fait que le nombre de baisses de taux de la BCE, nettement inférieur à celui prévu par le marché, devrait dans un premier temps avoir un impact positif sur l'euro, ajoute l'analyste. Par conséquent, il continue de penser que l'euro-dollar progressera au cours des deux prochains trimestres.