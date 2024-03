Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Commerzbank: programme de rachat d'actions réalisé information fournie par Cercle Finance • 06/03/2024 à 07:08









(CercleFinance.com) - Commerzbank annonce avoir réalisé son programme de rachat d'actions pour 600 millions d'euros démarré le 10 janvier dernier, 55.554.320 titres, soit 4,48% de son capital, ayant ainsi été rachetés par l'établissement bancaire allemand.



'Ce succès renforce notre intention de poursuivre une combinaison de rachats d'actions et de versements de dividendes en matière de rendement du capital', commente sa directrice financière Bettina Orlopp.



Avec le versement prévu d'un dividende d'environ 35 centimes d'euro par action prévu pour l'exercice 2023, ce programme de rachat d'actions signifie que Commerzbank aura reversé un total d'environ un milliard d'euros à ses actionnaires.





Valeurs associées COMMERZBANK XETRA +1.82%