Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Commerzbank: prise de contrôle d'Aquila Capital information fournie par Cercle Finance • 18/01/2024 à 11:41









(CercleFinance.com) - La banque allemande Commerzbank a annoncé jeudi avoir racheté 74,9% du capital d'Aquila Capital, un gestionnaire d'actifs spécialisé dans les énergies propres et les infrastructures durables.



Commerzbank dit vouloir faire d'Aquila Capital un 'leader' européen de l'investissement durable, avec un périmètre appelé à dépasser les 40 milliards d'euros d'actifs sous gestion suite au rapprochement.



Aquila Capital gère actuellement des actifs éoliens, solaires et hydroélectriques, ainsi que des projets immobiliers durables ou de logistique verte, pour des investisseurs institutionnels du monde entier.



La transaction, dont le montant n'a pas été dévoilé, devrait être bouclée dans le courant du deuxième trimestre.





Valeurs associées COMMERZBANK XETRA +2.00%