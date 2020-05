Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Commerzbank : perte opérationnelle au 1er trimestre Cercle Finance • 13/05/2020 à 09:00









(CercleFinance.com) - Commerzbank publie un résultat opérationnel de -277 millions d'euros au titre des trois premiers mois de l'année, contre +246 millions un an auparavant, pénalisé par une incidence négative de 479 millions de la pandémie. Le chiffre d'affaires a baissé de plus de 14% à 1,85 milliard d'euros, en raison des effets de valorisation temporaires et malgré un bon développement de l'activité clientèle, le revenu d'intérêts net global et le produit net des commissions ayant augmenté de 10%. La banque allemande revendique un gain d'environ 142.000 nouveaux clients nets en clientèle privée et petites entreprises en Allemagne, ainsi que des volumes de prêts plus élevés dans son segment clientèle entreprises.

Valeurs associées COMMERZBANK XETRA -3.83%