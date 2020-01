Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Commerzbank : passe le seuil des 90% des titres de Comdirect Cercle Finance • 03/01/2020 à 10:20









(CercleFinance.com) - Commerzbank annonce ce matin l'acquisition d'un bloc d'actions de comdirect, détenu jusque-là par Petrus Advisers. Via cette opération, le groupe allemand détient désormais plus de 90% des actions de comdirect. 'Cela signifie que Commerzbank a atteint le seuil requis pour la fusion de comdirect dans Commerzbank au moyen d'un retrait obligatoire', précise le groupe. Le prix d'acquisition de ce bloc d'actions n'a pas été divulgué.

Valeurs associées COMMERZBANK XETRA -1.15%