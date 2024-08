Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Commerzbank: ouverture d'une succursale en Lituanie information fournie par Cercle Finance • 21/08/2024 à 11:01









(CercleFinance.com) - Commerzbank a annoncé mercredi l'ouverture d'une succursale en Lituanie, la banque allemande soulignant l'importance des pays baltes dans la mise en oeuvre de sa stratégie de croissance à l'international.



L'établissement germanique précise que ses nouveaux bureaux, basés à Vilnius, auront vocation à servir une clientèle d'entreprise en faisant office de 'hub' (plateforme) à la fois pour la Lituanie, l'Estonie et la Lettonie.



'L'Allemagne est l'un des partenaires commerciaux les plus importants des pays baltes', rappelle Commerzbank dans un communiqué.



'Cette décision va nous permettre de renforcer notre présence dans cette région d'Europe affichant une forte croissance économique', ajoute le groupe bancaire.



La succursale, qui doit ouvrir au mois de décembre, vise aussi à tisser des relations avec les organismes publics ainsi qu'avec d'autres acteurs locaux du secteur de services financiers.





Valeurs associées COMMERZBANK 12,68 EUR XETRA +0,48%