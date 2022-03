Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Commerzbank: objectifs relevés pour 2024 information fournie par Cercle Finance • 01/03/2022 à 13:36









(CercleFinance.com) - Commerzbank dévisse de près de 7% à Francfort, malgré l'annonce par l'établissement bancaire, à l'occasion de sa journée investisseurs, d'un relèvement de ses objectifs financiers à moyen terme associés à sa 'Stratégie 2024'.



Pour 2024, il a ainsi relevé son objectif de revenus d'environ 400 millions d'euros, le portant ainsi à 9,1 milliards, vise désormais un résultat opérationnel de trois milliards d'euros (et non plus de 2,7 milliards), ainsi qu'un ROTE de plus de 7%.



En outre, Commerzbank voit le potentiel de retourner à ses actionnaires davantage de capitaux que prévu. Au total, la banque entend distribuer trois à cinq milliards d'euros aux actionnaires sous forme de dividendes et d'éventuels rachats d'actions d'ici à 2024.





