Commerzbank : nouveau président du conseil de surveillance

(CercleFinance.com) - Commerzbank annonce que son conseil de surveillance a décidé de nommer Helmut Gottschalk comme nouveau président du conseil, succédant à Hans-Jörg Vetter, qui a démissionné de ses fonctions le 16 mars pour des raisons de santé. L'élection d'Helmut Gottschalk en tant que nouveau membre du conseil sera d'abord proposée à l'assemblée générale annuelle, après quoi le conseil de surveillance entend l'élire comme président du conseil. Helmut Gottschalk a dirigé la banque centrale coopérative DZ Bank de 2010 à 2018. La vacance restante au conseil de surveillance de Commerzbank doit être résolue prochainement, de sorte que l'assemblée générale puisse être programmée rapidement.

