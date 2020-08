Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Commerzbank : nouveau président du conseil de surveillance Cercle Finance • 04/08/2020 à 07:42









(CercleFinance.com) - Commerzbank a annoncé lundi soir l'élection de Hans-Jörg Vetter comme nouveau président de son conseil de surveillance, nomination soumise à celle comme membre du conseil qui devrait intervenir dans les tous prochains jours. Hans-Jörg Vetter succède à Stefan Schmittmann qui a présenté sa démission de la présidence du conseil de surveillance de la banque allemande début juillet. Pour rappel, le directeur général Martin Zielke a aussi annoncé son départ à cette occasion.

Valeurs associées COMMERZBANK XETRA -0.11%