Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Commerzbank : nominations au conseil de surveillance Cercle Finance • 06/04/2021 à 13:25









(CercleFinance.com) - Commerzbank a indiqué jeudi soir que son conseil de surveillance a décidé de proposer quatre nouveaux candidats pour le rejoindre, lors de la prochaine assemblée générale annuelle qui devrait avoir lieu le 18 mai sans présence physique des actionnaires. Les candidats sont Daniela Mattheus, Caroline Seifert et Frank Westhoff. Avec l'envoi de l'invitation à l'assemblée, un quatrième candidat sera proposé, candidat dont l'identité ne peut être précisée pour des raisons formelles. Ces changements au conseil de surveillance sont devenus nécessaires après la démission d'Andreas Schmitz le 24 mars. De plus, Tobias Guldimann, Rainer Hillebrand et Victoria Ossadnik quitteront leurs mandats à l'issue de la prochaine assemblée.

Valeurs associées COMMERZBANK XETRA +0.67%