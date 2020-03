Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Commerzbank : ne proposera pas de dividende pour 2019 Cercle Finance • 30/03/2020 à 16:29









(CercleFinance.com) - Commerzbank annonce ce jour que son conseil d'administration ne proposera pas de versement de dividende pour l'exercice2019, à l'assemblée générale annuelle 2020. 'Commerzbank suit ainsi la recommandation de la Banque centrale européenne aux banques (...), compte tenu des incertitudes causées par la pandémie du coronavirus. Pour l'exercice en cours 2020, le Directoire ne prévoit pas de versement de dividende avant la fin des incertitudes', indique le groupe.

Valeurs associées COMMERZBANK XETRA -7.71%