Commerzbank : mBank intéresserait plusieurs investisseurs

(CercleFinance.com) - Le vente de la filiale polonaise de Commerzbank semble intéresser un grand nombre d'investisseurs indique ce matin Bloomberg. Apollo Global Management souhaiterait faire une offre de reprise mais d'autres investisseurs comme Bank Pekao, ING, Erste Bank et Crédit Agricole seraient également intéressés par la reprise de mBank, la filiale de Commerzbank selon l'agence de presse. ' mbank capitalise 3,7 milliards d'euros à Varsovie. Le groupe, numéro 4 du marché polonais, a été le premier à introduire la banque mobile en Pologne. Commerzbank détient 69% de mBank ' indique Aurel BGC.

Valeurs associées COMMERZBANK XETRA -0.78%