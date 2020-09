Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Commerzbank : Manfred Knof prochain président du directoire Cercle Finance • 28/09/2020 à 10:11









(CercleFinance.com) - Commerzbank a annoncé lundi qu'il allait nommer Manfred Knof en vue de succéder à Martin Zielke au poste de président du directoire. Agé de 55 ans, Knof est actuellement le responsable de la division de banque de détail pour l'Allemagne chez Deutsche Bank. Il avait occupé, jusqu'en 2017, le poste de directeur général des activités allemandes du géant de l'assurance Allianz. Manfred Knof remplacera officiellement Martin Zielke en date du 1er janvier 2021, précise Commerzbank dans son communiqué.

Valeurs associées COMMERZBANK XETRA +4.92%