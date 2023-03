Commerzbank : " le dollar a plus de mal à s'imposer face à l'euro "

(AOF) - Selon Antje Praefcke, Senior FX Analyst chez Commerzbank, " le marché reste clairement plus sceptique à l'égard des Etats-Unis qu'à l'égard de la zone euro, même si la situation s'est apaisée ces derniers jours. C'est pourquoi le dollar a plus de mal à s'imposer face à l'euro, car la Fed est devenue un peu plus prudente alors que la BCE a poursuivi son cycle de taux presque sans être affectée par les événements de ces dernières semaines et continue à se montrer restrictive. Par conséquent, les niveaux de l'euro-dollar au-dessus de 1,08 semblent justifiés ".

L'analyste ajoute qu'" il est peu probable que cela change beaucoup aujourd'hui. Les données les plus importantes ne seront publiées que vendredi, avec la publication des prix aux États-Unis et dans la zone euro ".

Sur le marché des changes, l'euro cède 0,09% à 1,0836 dollar.