Commerzbank: lanterne rouge du DAX, Deutsche Bank prudent sur la valorisation
A 9h50, l'action de la banque allemande perd 2,8% quand le DAX perd 0,4%.
'Nous restons confiants, d'un point de vie fondamental, dans le profil de Commerzbank, au vu de l'amélioration de sa rentabilité en hausse, de son retour de capital attractif et bientôt des effets positifs du plan de relance allemand', explique le bureau d'études dans une note diffusée dans la matinée.
'Mais, après avoir triplé en un an, l'action se paie désormais avec une prime de 20% à 42% par rapport au reste du secteur, même sur la base de nos prévisions plus optimistes que celles du consensus', souligne l'analyste.
DB dégrade en conséquence son conseil à 'conserver' contre 'acheter' avec un objectif de cours relevé de 33 à 35 euros.
Avec un gain de 65%, le secteur bancaire européen affiche le meilleure performance sectorielle du Vieux Continent depuis le début de l'année, surpassant même celui de la défense et de l'aéronautique (+60%).
