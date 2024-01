Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Commerzbank: lancement du programme de rachat d'actions information fournie par Cercle Finance • 09/01/2024 à 14:25









(CercleFinance.com) - Après avoir reçu les autorisations réglementaires requises, Commerzbank fait part du démarrage de son programme de rachat d'actions pour jusqu'à 600 millions d'euros, qui se déroulera donc du 10 janvier au 4 avril prochain au plus tard.



Dans la mesure où cela est requis et légalement autorisé, le programme de rachat d'actions 2024 pourra être suspendu et repris à tout moment. Son objectif étant la réduction du capital de Commerzbank, les actions ainsi rachetées seront annulées.





Valeurs associées COMMERZBANK XETRA -0.89%