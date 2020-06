Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Commerzbank : lancement d'une obligation AT1 Cercle Finance • 08/06/2020 à 14:53









(CercleFinance.com) - Commerzbank annonce ce lundi le lancement d'une obligation perpétuelle AT1 (additional tier 1), représentant un volume envisagé de 1,25 milliard d'euros et portant un coupon fixe de 6,125% par an. Cette obligation perpétuelle prévoit un premier appel au rachat pouvant être exercé d'octobre 2025 à avril 2026. Ses termes comprennent une dépréciation temporaire au cas où le ratio Common Equity Tier 1 (CET1) de la banque passe sous les 5,125%.

Valeurs associées COMMERZBANK XETRA +7.14%