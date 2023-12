Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Commerzbank: la BCE relève ses exigences de fonds propres information fournie par Cercle Finance • 11/12/2023 à 11:51









(CercleFinance.com) - Commerzbank a annoncé lundi que la Banque centrale européenne (BCE) avait rehaussé ses exigences en matière de fonds propres à l'approche de l'exercice 2024.



La deuxième banque allemande en termes de capitalisation boursière indique s'être vue notifier par la BCE que son exigence de fonds propres au titre du pilier 2 ('Pillar 2', P2R) s'établirait à 2,25% à compter du 1er janvier.



L'exigence pour ce qui concerne le ratio CET1, une mesure clé de la solidité financière des établissements bancaires, ressort, elle, à 10,27%, sachant que Commerzbank affichait fin septembre un ratio CET1 de 14,6%.



'Nous continuons par conséquent de disposer d'une marge de manoeuvre confortable en vue d'augmenter, comme prévu, de manière significative la rémunération sous forme de capital à nos actionnaires au cours des années à venir', a affirmé sa directrice financière, Bettina Orlopp.





Valeurs associées COMMERZBANK XETRA -0.86%