Commerzbank : l'offre sur Comdirect recommandée par le board

(CercleFinance.com) - Le conseil d'administration de la banque en ligne allemande Comdirect a recommandé mercredi l'offre de Commerzbank, estimant que son prix était 'suffisant'. 'Le prix de l'offre se situe dans les fourchettes de valeurs déterminées et, par conséquent, aux yeux du conseil d'administration et du conseil de surveillance, il reflète une valeur d'entreprise adéquate (...) à l'heure actuelle', a indiqué comdirect dans son communiqué. Rappelons que le 20 septembre, Commerzbank avait annoncé son intention de présenter une offre publique d'achat sur Comdirect, au prix de 11,44 euros par action, soit une prime de 25%. La Commerzbank s'est félicitée de cette déclaration. 'Le moment est venu d'accepter notre offre', a commenté son directeur général, Martin Zielke.

Valeurs associées COMMERZBANK XETRA -5.88%