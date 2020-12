Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Commerzbank : investit dans sa prochaine restructuration Cercle Finance • 28/12/2020 à 12:41









(CercleFinance.com) - La Commerzbank annonce être parvenue à un accord avec le comité d'entreprise du groupe portant sur la planification de mesures de restructuration entre 2021 et 2024, entrant dans le cadre de la stratégie Commerzbank 5.0. Le Conseil d'Administration a notamment voté la constitution de provisions complémentaires pour financer les mesures de restructuration d'un montant total de 610 millions d'euros au quatrième trimestre 2020. Au troisième trimestre 2020, la Banque avait déjà constitué des provisions de restructuration d'un montant d'environ 200 millions d'euros permettant notamment de couvrir un programme de retraite à temps partiel. Une réduction prévue d'environ 2 900 postes à temps plein résulte de cette mesure et des provisions constituées au quatrième trimestre. Les provisions pour restructuration auront un impact négatif correspondant sur le résultat net au quatrième trimestre 2020, indique Commerzbank.

Valeurs associées COMMERZBANK XETRA -0.86%