Commerzbank : fusion avec comdirect effective

(CercleFinance.com) - Commerzbank annonce avoir finalisé la prise de contrôle intégral de comdirect ce 2 novembre, mettant ainsi un terme formel à la cotation des actions comdirect et permettant à leur fusion de devenir effective dès ce jour. Les titres comdirect détenus par les actionnaires minoritaires seront transférés à Commerzbank, en échange d'une contrepartie en numéraire de 12,75 euros par action qui sera versée dans les tous prochains jours. La banque allemande ajoute que le nouveau modèle d'activité conjoint doit encore être défini et négocié avec les représentants des employés. Les sites comdirect de Quickborn et Rostock seront conservés.

Valeurs associées COMMERZBANK XETRA +2.72%