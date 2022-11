Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Commerzbank: forte hausse des résultats à neuf mois information fournie par Cercle Finance • 09/11/2022 à 08:55

(CercleFinance.com) - Commerzbank publie un résultat net des neuf premiers mois de 2022 à 963 millions d'euros, contre neuf millions un an auparavant, et un résultat d'exploitation accru de moitié (+51%) à 1,57 milliard d'euros.



Le chiffre d'affaires de la banque allemande a augmenté de 12% à 7,1 milliards d'euros à fin septembre, grâce à une activité clientèle soutenue et à la hausse des taux, tandis que ses charges ponctuelles en Pologne ont été compensées.



Commerzbank revendique aussi des coûts en bonne voie malgré les pressions inflationnistes croissantes, avec un ratio coûts-revenus amélioré à 69%, ainsi qu'une qualité du portefeuille de prêts élevée et un ratio CET 1 encore accru à 13,8%.



En termes de perspectives, l'établissement financier confirme ses objectifs pour 2022 et 2024 avec un RoTE (rendement des capitaux propres tangibles) supérieur à 7,3% et un coefficient d'exploitation de 60%.