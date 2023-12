Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Commerzbank: feu vert de la BCE à des rachats d'actions information fournie par Cercle Finance • 21/12/2023 à 08:40









(CercleFinance.com) - Commerzbank annonce avoir reçu l'approbation de la Banque Centrale Européenne pour un nouveau programme de rachat d'actions d'un volume pouvant atteindre 600 millions d'euros, remplissant ainsi toutes les conditions requises à cette opération.



Sur cette base, la direction de la banque allemande a l'intention de décider de la mise en oeuvre de ce programme au début du mois de janvier. Pour rappel, ce programme a été annoncé en novembre dernier, en marge de sa dernière publication trimestrielle.





Valeurs associées COMMERZBANK XETRA +2.61%