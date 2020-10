Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Commerzbank : en repli après l'analyse de Crédit Suisse Cercle Finance • 16/10/2020 à 17:44









(CercleFinance.com) - Le titre a terminé la séance en repli de près de -1%. Crédit Suisse débute le suivi du titre Commerzbank avec une recommandation à 'neutre' et un objectif de cours de 5,3 euros. En Allemagne, le marché a été particulièrement difficile pour les actions bancaires, les perspectives de consolidation étant insuffisantes pour compenser les taux historiquement bas et la forte concurrence, selon les analystes de Credit Suisse. 'Nous pensons également que le consensus prend déjà en compte le plan de réduction des coûts de Commerzbank tout en étant potentiellement trop optimiste sur ses provisions et son ratio CET1', a ajouté le bureau d'analyses. Commerzbank pourrait devoir envisager des solutions stratégiques plus radicales, notamment la vente de la filiale polonaise mBank et/ou la poursuite de la croissance dans les services financiers non bancaires, a souligné Crédit Suisse.

Valeurs associées COMMERZBANK XETRA -1.26%