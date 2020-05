Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Commerzbank : en hausse, un broker 'pas surpris' Cercle Finance • 12/05/2020 à 17:11









(CercleFinance.com) - Le titre Commerzbank avance ce mardi de +1%, alors que l'analyste Oddo BHF a confirmé sa recommandation 'Alléger' sur celui-ci, après l'annonce par le groupe de l'abandon de la cession de mBank. 'L'abandon du projet de cession de mBank n'est pas vraiment une surprise. Il était par ailleurs contesté par certains actionnaires. La baisse des exigences de fonds propres devrait effectivement redonner de la marge de manoeuvre à CBK. Cependant, parallèlement, 'CBK 5.0' est contesté tant pour ses objectifs (RoTE 2022 > 4%) que ses choix (redimensionnement insuffisant)', retient le broker. Oddo BHF confirme ainsi son objectif de cours de 3,40 euros, pour un potentiel de +6%.

Valeurs associées COMMERZBANK XETRA +0.53%