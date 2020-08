Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Commerzbank : en baisse, un broker reste à 'Alléger' Cercle Finance • 17/08/2020 à 12:06









(CercleFinance.com) - Le titre Commerzbank recule ce matin de -0,6%, alors que l'analyste Oddo BHF confirme ce matin sa recommandation 'Alléger' sur celui-i, mais revoit à la hausse son objectif de cours. La cible du broker passe ainsi de 3,40 à 4 euros, pour un potentiel qui reste négatif, de l'ordre de -16%. 'Nos prévisions restent construites sur le plan en vigueur mais excluent la cession de mBank. La révision en baisse pour 2021 tient à une légère hausse des coûts et des provisions. Elles sont supérieures au consensus 2021 tel qu'avant T2 2020. Compte tenu de l'horizon des restructurations, nous décalons notre base de calcul sur 2022. C'est ce qui explique pour l'essentiel le relèvement de notre OC. Il n'intègre aucune hypothèse sur les choix stratégiques du nouveau management mais prend en compte l'intégralité des charges de restructuration déjà prévues', explique Oddo BHF.

Valeurs associées COMMERZBANK XETRA -0.50%