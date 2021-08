Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Commerzbank : en baisse malgré le résultat d'exploitation information fournie par Cercle Finance • 04/08/2021 à 09:54









(CercleFinance.com) - Le titre est en repli de près de 5% après l'annonce des résultats du 1er semestre. Les revenus s'élèvent à 4,35 milliards d'euros au premier semestre (contre 4,12 milliards d'euros au 1er semestre 2020). Au deuxième trimestre de l'année, Commerzbank a enregistré des revenus de 1 862 millions d'euros (contre 2 273 millions d'euros au 2ème trimestre 2020). Le résultat d'exploitation est de 570 millions d'euros au premier semestre (contre 74 millions d'euros au premier semestre 2020). Le résultat net est de -394 millions d'euros (-107 millions d'euros au 1er semestre 2020) comprend des charges de restructurations d'un montant de 976 millions d'euros pour la 'Stratégie 2024'. Le ratio CET 1 enregistré à la fin du mois de juin 2021 était de 13,4 % malgré la perte consolidée (fin mars 2021 : 13,4 %).

