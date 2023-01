Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Commerzbank: Ebitda positif en 2022, candidat au DAX information fournie par Cercle Finance • 30/01/2023 à 12:10









(CercleFinance.com) - Commerzbank a annoncé lundi avoir dégagé un excédent brut d'exploitation (Ebitda) positif d'un peu plus de 3,37 milliards d'euros en 2022, une performance qui pourrait lui permettre de réintégrer l'indice vedette DAX.



En alignant un second exercice d'affilée de rentabilité au niveau opérationnel, le groupe bancaire allemand satisfait en effet l'un des critères d'éligibilité à l'indice phase de la Bourse de Francfort, qu'il avait quitté en 2018.



Pour Bettina Orlopp, sa directrice financière, Commerzank pourrait ainsi constituer un prétendant de choix, du point de vue de Deutsche Börse, pour remplacer Linde au sein de l'indice DAX 40.



L'établissement germanique rappelle toutefois qu'une intégration à l'indice DAX dépend également d'un certain nombre d'autres paramètres, à commencer par la capitalisation boursière.



La prochaine évaluation trimestrielle de la composition de l'indice aura lieu le 3 mars prochain.



Commerzbank a prévu de publier ses résultats de quatrième trimestre et de l'exercice 2022 le 16 février prochain.





