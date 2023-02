Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Commerzbank: dividende et programme de rachat d'actions information fournie par Cercle Finance • 15/02/2023 à 14:37









(CercleFinance.com) - A la veille de la publication à titre préliminaire de ses résultats annuels, Commerzbank annonce que son conseil d'administration prévoit de proposer un dividende de 20 centimes d'euro par action pour l'exercice 2022, ainsi qu'un programme de rachat d'actions.



Ce programme, avec l'accord du conseil de surveillance, s'inscrirait conformément à la politique de redistribution de capitaux de la banque allemande, qui prévoit un taux de distribution de 30% pour 2022.



'L'exécution du programme de rachat d'actions est soumise à l'approbation réglementaire de la Banque centrale européenne (BCE) et de l'Agence financière allemande', précise toutefois l'établissement financier.





