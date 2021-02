Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Commerzbank : devrait perdre 1,7 M de clients d'ici 2024 Cercle Finance • 22/02/2021 à 10:21









(CercleFinance.com) - La direction de la Commerzbank s'attendrait à un départ de 1,7 million de clients d'ici 2024 indique Welt am Sonntag. Actuellement, le groupe compte environ 11 millions de clients privés et d'entreprises. La banque s'attendrait à perdre également environ 300 millions d'euros de recettes d'ici 2024 en raison de son plan de restructuration. Cette perte devrait être compensé par la croissance du crédit et l'augmentation des activités avec les entreprises, ainsi qu'avec les clients particuliers très aisés explique Welt am Sonntag. La banque veut aussi attirer de nouveaux clients.

