Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Commerzbank : détient 82,6% du capital de comdirect Cercle Finance • 11/12/2019 à 15:10









(CercleFinance.com) - La Commerzbank a indiqué ce mercredi qu'elle détenait désormais 82,6% du capital de la banque en ligne comdirect, après le lancement de son offre publique d'achat. La date limite d'acquisition du 6 décembre étant maintenant expirée, les actionnaires de comdirect ont apporté au total 457.343 actions, a précisé le groupe. Cependant, ce dernier rappelle que l'offre était subordonnée à un seuil d'acceptation minimum de 90%, lequel n'a pas été atteint ; l'intégration de comdirect se fera donc par voie de fusion directe. En d'autres termes, les actionnaires de comdirect recevront des actions de Commerzbank en échange de leurs actions.

Valeurs associées COMMERZBANK XETRA +0.99%