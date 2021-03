Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Commerzbank : départ du président pour raisons de santé Cercle Finance • 16/03/2021 à 12:15









(CercleFinance.com) - Commerzbank a annoncé mardi le départ de Hans-Jörg Vetter, le président de son conseil de surveillance, pour raisons de santé. L'établissement bancaire allemand précise que Vetter a informé le président du directoire, Manfred Knof, de sa décision, qui prendra effet dès ce soir. En attendant l'élection de son successeur, c'est Uwe Tschäge, le vice-président du conseil, qui occupera la présidence de l'instance, précise Commerzbank dans un communiqué.

Valeurs associées COMMERZBANK XETRA -0.80%