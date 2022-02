Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Commerzbank: départ de la responsable RH fin 2022 information fournie par Cercle Finance • 16/02/2022 à 11:50









(CercleFinance.com) - Commerzbank annonce que Sabine Schmittroth, membre du directoire en charge des ressources humaines et directrice des relations sociales, a décidé, pour des raisons personnelles, de quitter ses fonctions à la fin de cette année.



Le conseil de surveillance entamera prochainement la recherche d'un successeur. Sabine Schmittroth restera pleinement engagée dans son rôle de responsable des RH jusqu'à la fin de cette année, assurant ainsi une succession en douceur.



Sabine Schmittroth est membre du directoire du groupe bancaire allemand depuis janvier 2020. Depuis mars 2021, elle est également présidente d'AGV Banken, l'association des employeurs du secteur bancaire allemand.





