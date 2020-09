Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Commerzbank : départ d'un membre du directoire Cercle Finance • 17/09/2020 à 10:30









(CercleFinance.com) - Commerzbank annonce le départ de Michael Mandel, membre du directoire en charge du segment private and small business customers (PSBC), par un accord mutuel qu'il a proposé au conseil de surveillance, départ qui prendra effet le 30 septembre. La banque allemande ajoute qu'à titres temporaires, Sabine Schmittroth assura la responsabilité pour le segment PSBC à partir du 1er octobre, tandis que Marcus Chromik prendra celle pour la conformité.

