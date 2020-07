Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Commerzbank : démission du CEO et du président du conseil Cercle Finance • 06/07/2020 à 07:20









(CercleFinance.com) - Commerzbank a indiqué vendredi soir que son comité des nominations proposera, à la demande de son directeur général (CEO) Martin Zielke, la démission de ce dernier d'ici à la fin de l'année, au conseil de surveillance lors de sa réunion du 8 juillet prochain. 'Je souhaitais ouvrir la voie à un nouveau départ. La banque a besoin d'une transformation profonde et d'un nouveau CEO, qui recevra de la part des marchés le temps nécessaire pour mettre en oeuvre une stratégie', expliquait Martin Zielke. Par ailleurs, Stefan Schmittmann a présenté sa démission de son poste de président du conseil de surveillance de la banque allemande, lors de la réunion du comité des nominations, démission qui prendra effet à partir du 3 août prochain.

Valeurs associées COMMERZBANK XETRA -0.29%