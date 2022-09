Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Commerzbank: de nouvelles provisions sur le dossier mBank information fournie par Cercle Finance • 28/09/2022 à 12:10









(CercleFinance.com) - Commerzbank a annoncé mardi soir qu'il allait inscrire dans ses comptes une nouvelle provision de 490 millions d'euros en vue de couvrir les pertes sur devises enregistrées par sa filiale polonaise mBank.



Ces nouvelles charges, qui portent cette fois sur l'exposition au franc suisse, viennent porter à quelque 1,4 milliard d'euros les pertes essuyées par mBank sur le marché des changes.



En dépit de ces provisions, qui seront passées dans les comptes de troisième trimestre, le groupe bancaire allemand indique qu'il envisage de dégager un résultat opérationnel positif sur le trimestre en cours, à condition que l'évolution de la crise énergétique et de la conjoncture économique ne requière pas de nouvelles charges.



Pour l'ensemble de l'exercice 2022, Commerzbank prévoit toujours de publier un bénéfice net de plus d'un milliard d'euros.



En Bourse, l'action Commerzbank, qui a gagné plus de 7% cette année, perdait près de 6% en fin de matinée.





Valeurs associées COMMERZBANK XETRA -6.30%