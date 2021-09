Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Commerzbank : dans le vert, un broker rehausse son conseil information fournie par Cercle Finance • 01/09/2021 à 16:43









(CercleFinance.com) - Commerzbank gagne plus de 1% à Francfort, porté par une analyse d'UBS qui a relevé mercredi sa recommandation sur le titre, qu'il fait passer de 'vendre' à 'neutre', après la sous-performance 'significative' du titre depuis le début de l'année. L'intermédiaire financier fait remarquer que l'action de l'établissement bancaire allemand est inchangée depuis le 1er janvier, alors que son secteur s'est apprécié, dans le même temps, de quelque 25%. Au sein du compartiment, seuls Standard Chartered et Credit Suisse ont fait moins bien que la banque allemande, fait-il valoir dans une note de recherche. Mais, avec un ratio cours sur valeur comptable de 0,3x et un PER 2022 de 10x, le titre présente aujourd'hui un profil risque/rendement mieux équilibré, estime UBS, qui rehausse son objectif de cours de 4,8 à 5,3 euros. Si l'action affiche aujourd'hui une valorisation 'bon marché', l'analyste souligne malgré tout que bon nombre d'incertitudes continuent d'entourer la banque allemande.

Valeurs associées COMMERZBANK XETRA +1.21%