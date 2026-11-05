Commerzbank "convaincue" de l'intérêt de l'opération avec UniCredit

(Actualisé avec détails, cours en Bourse et analystes à partir du §9)

La banque allemande Commerzbank CBKG.DE , qui pourrait bientôt faire l'objet d'un rachat par UniCredit CRDI.MI , a déclaré jeudi qu'elle était "convaincue" qu'un accord entre les deux groupes pourrait créer de la valeur.

La présidente du directoire de Commerzbank a fait cette déclaration alors que l'établissement bancaire annonçait une hausse de 45% de son bénéfice au troisième trimestre, clôturant ainsi ce qu'il a qualifié de "meilleurs neuf mois de son histoire".

"Nous sommes convaincus qu'avec UniCredit, nous pouvons créer de la valeur en tirant systématiquement parti des atouts des deux banques", a déclaré Bettina Orlopp.

La banque a déclaré qu'elle s'attendait à ce que l'offre publique d'achat d'UniCredit soit finalisée "dans les mois à venir".

Après avoir résisté pendant des mois à toute tentative de rachat, Commerzbank a indiqué qu'elle était désormais en pourparlers avec UniCredit en vue d'un accord entre la deuxième banque italienne et la deuxième banque allemande.

Commerzbank a assoupli sa position au cours de l'été, Bettina Orlopp ayant déclaré qu'un rapprochement avec UniCredit pourrait créer de la valeur pour les deux parties.

Ce changement de ton est intervenu quelques semaines après qu'UniCredit a révélé qu'elle détenait près de 48% du capital de la banque, cible de son offre hostile de 45 milliards d'euros.

Depuis lors, la Banque centrale européenne (BCE) a donné son feu vert à l’opération, levant ainsi un obstacle réglementaire majeur.

Mais les tensions persistent. L'administrateur délégué d'UniCredit, Andrea Orcel, ne souhaite pas que Bettina Orlopp reste à la tête de Commerzbank et s'oppose à ce que Berlin conserve deux sièges au conseil de surveillance, une exigence du gouvernement allemand qui détient toujours une participation de 13,3%.

Les salariés de Commerzbank, qui ont déjà traversé plusieurs vagues de réductions de postes, craignent par ailleurs de perdre leurs emplois.

"Ce qui manque encore, c’est un prix équitable, une prise en compte juste des intérêts de toutes les parties impliquées, ainsi qu’un plan pour des synergies crédibles et une intégration viable et significative pour Commerzbank", écrit dans un prospectus Alexander Michaut, responsable du syndicat DBV et membre du comité d’entreprise de Commerzbank.

À la Bourse de Francfort, vers 10h55 GMT, l'action Commerzbank reculait de 1,51% à 39,25 euros, après avoir ouvert en baisse de 3,5%.

Les analystes de JP Morgan ont qualifié de mitigés les résultats de Commerzbank, soulignant dans une note les pressions sur le revenu net d'intérêt, tout en considérant que le groupe est en mesure d'atteindre ses objectifs 2026.

Commerzbank a publié un bénéfice net trimestriel de 859 millions d’euros, en deçà des attentes des analystes, qui tablaient en moyenne sur 864 millions, selon une prévision consensuelle publiée par le groupe.

Le groupe a également abaissé légèrement sa prévision de revenu net d'intérêt annuel à 8,5 milliards d'euros contre 8,6 milliards attendus précédemment.

(Rédigé par Tom Sims et Philipp Krach ; version française Etienne Breban, édité par Augustin Turpin)