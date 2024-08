Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Commerzbank: confirme ses objectifs pour l'exercice 2024 information fournie par Cercle Finance • 07/08/2024 à 10:37









(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires s'est amélioré à 2,7 milliards d'euros au 2ème trimestre 2024 grâce à la forte contribution des activités clients (2,6 milliards d'euros au 2ème trimestre 2023).



Le résultat d'exploitation s'est élevé à 870 millions d'euros au deuxième trimestre (contre 888 millions d'euros au 2ème trimestre 2023).



Pour le premier semestre, cela représente une augmentation de 11 % à 1 954 millions d'euros (contre 1 764 millions d'euros au 1er semestre 2023).



Le bénéfice net après impôts et intérêts minoritaires s'est élevé à 538 millions d'euros au deuxième trimestre (contre 565 millions d'euros au 2ème trimestre 2023). Au cours des six premiers mois de l'année, le bénéfice net s'est amélioré de 12 % à 1 285 millions d'euros (contre 1 145 millions d'euros au 1er semestre 2023), soit le meilleur résultat en 15 ans.



Au 30 juin 2024, le ratio Common Equity Tier 1 (ratio CET1) s'élevait à 14,8 % (30 juin 2023 : 14,4 %, 31 mars 2024 : 14,9 %).



' Nous sommes en bonne voie d'atteindre nos objectifs pour 2024. Notre très bonne performance commerciale et notre ratio CET1 confortable nous encouragent dans notre intention de restituer de plus en plus de capital à nos actionnaires ', a déclaré Bettina Orlopp, directrice financière.



Après un premier semestre solide, Commerzbank confirme ses objectifs pour l'exercice 2024 : la banque vise toujours un bénéfice net supérieur à celui de l'année précédente.



La Banque continue de viser un produit net d'intérêts d'environ 8,1 milliards d'euros, avec un potentiel de hausse pour l'ensemble de l'année 2024.





