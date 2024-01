Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Commerzbank: coentreprise dans les paiements numériques information fournie par Cercle Finance • 11/01/2024 à 11:20









(CercleFinance.com) - Commerzbank et l'américain Global Payments ont annoncé jeudi qu'ils allaient créer une coentreprise spécialisée dans les services de paiement numérique pour les PME allemandes.



La société, baptisée 'Commerz Globalpay', sera opérationnelle dans le courant du premier semestre, avec l'objectif de devenir une plateforme 'unique' pour les entreprises clientes.



Elle doit englober une application de paiement par smartphone permettant aux commerçants d'accepter les paiements mobiles sans lecteur de carte, des terminaux modernes et des solutions de paiement mobile et de commerce électronique, tous intégrés afin de proposer une expérience 'multi-canale'.



En outre, les entreprises clientes auront accès à une variété de services allant de logiciels de point de vente basés sur le 'cloud' à des programmes de fidélisation, en passant par des outils d'analyse et d'engagement de la clientèle.



Commerzbank détiendra 49% de la co-entreprise, qui sera basée à Francfort, tandis que Global Payments en contrôlera 51%.





