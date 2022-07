Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Commerzbank: charge prévue sur les revenus de mBank information fournie par Cercle Finance • 15/07/2022 à 15:55









(CercleFinance.com) - Commerzbank indique s'attendre à une charge ponctuelle de 210 à 290 millions d'euros sur les revenus de sa filiale polonaise mBank au troisième trimestre, en raison d'une évolution de la législation locale concernant les prêts hypothécaires.



Malgré cette charge qui impactera son résultat d'exploitation, la banque allemande prévoit toujours un résultat net de plus d'un milliard d'euros pour l'exercice, 'grâce au bon développement continu de ses activités opérationnelles'.



'C'est à condition qu'il n'y ait pas de nouvelle détérioration significative de l'environnement économique, par exemple en raison de nouvelles pénuries d'approvisionnement en gaz', prévient néanmoins la directrice financière Bettina Orlopp.





