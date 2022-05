Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Commerzbank: bénéfice net trimestriel plus que doublé information fournie par Cercle Finance • 12/05/2022 à 11:40









(CercleFinance.com) - Commerzbank a publié jeudi un bénéfice net plus que doublé au premier trimestre, une performance qui place la banque allemande en bonne position pour atteindre ses objectifs annuels.



L'établissement financier dit avoir dégagé un bénéfice net de 298 millions d'euros sur les trois premiers mois de l'année, contre 133 millions d'euros un an plus tôt.



Son bénéfice opérationnel a, lui, progressé pour atteindre 544 millions d'euros, contre 538 millions au premier trimestre 2022, sur la base de revenus en hausse de 12% à 2,8 milliards d'euros.



Commerzbank - qui rappelle avoir cessé d'accepter de nouvelles affaires en Russie - indique avoir réduit son exposition au pays de 36% depuis la mi-février.



La deuxième banque allemande a par ailleurs confirmé sa prévision d'un bénéfice net annuel d'au moins un milliard d'euros en 2022, avec des coûts attendus en baisse de 6,3 milliards d'euros en base annuelle.



'Le fait que le groupe bénéficie plus fortement que prévu de la hausse des taux européens et le maintien de ses perspectives de coûts pour 2022 sont deux éléments positifs', jugent ce matin les analystes de RBC.



'Mais ses prévisions demeurent très dépendantes de l'hypothèse selon laquelle les conséquences de la situation russe vont rester sous contrôle', souligne le broker canadien.



L'action de Commerzbank, qui n'a perdu que 8% depuis le début de l'année, cédait malgré tout 1,6% jeudi à la Bourse de Francfort.





