Commerzbank: bénéfice net plus que triplé en 2022

(CercleFinance.com) - Commerzbank annonce pour l'année 2022 un bénéfice net plus que triplé à 1,4 milliard d'euros et un résultat d'exploitation considérablement augmenté à 2,1 milliards (contre 1,2 milliard en 2021) malgré des charges ponctuelles en Pologne.



Le chiffre d'affaires de la banque allemande s'est accru de 12% à 9,5 milliards d'euros, 'grâce au développement dynamique de l'activité de la clientèle et au redressement des taux d'intérêt', tandis que ses coûts se sont réduits de 3,2% à 6,49 milliards.



Rappelant son intention de proposer un dividende de 0,20 euro par action et des rachats d'actions pour 122 millions d'euros, Commerzbank vise en 2023 un résultat net 'largement supérieur à 2022' et un taux de distribution de 50% (contre 30% prévu au titre de 2022).





Valeurs associées COMMERZBANK XETRA +9.90%