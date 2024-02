Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Commerzbank: bénéfice net accru de moitié en 2023 information fournie par Cercle Finance • 15/02/2024 à 10:17









(CercleFinance.com) - Commerzbank gagne 3% à Francfort, après la publication d'un bénéfice net en hausse de 55% à 2,2 milliards d'euros et d'un résultat d'exploitation en croissance de plus de 60% à 3,4 milliards au titre de l'exercice écoulé.



La banque allemande explique qu'une forte activité des clients et l'évolution des taux d'intérêt se sont traduites par un très fort revenu net d'intérêts, portant son chiffre d'affaires annuel à 10,5 milliards d'euros contre 9,5 milliards en 2022.



Commerzbank prévoit de distribuer un milliard d'euros à ses actionnaires au titre de 2023, sous forme de dividendes et de rachat d'actions, et anticipe pour 2024 un bénéfice net supérieur au niveau de 2023 ainsi qu'un taux de distribution d'au moins 70%.





