Commerzbank: bénéfice net accru de 29% au 1er trimestre

(CercleFinance.com) - Commerzbank publie pour les trois premiers mois de l'année un bénéfice net en croissance de 29% à 747 millions d'euros et un résultat d'exploitation en augmentation de 24% à 1,08 milliard, avec un ratio coûts-revenus en nette amélioration de sept points à 58%.



La banque allemande a en effet vu ses coûts diminuer de 6% à 1,6 milliard d'euros, tandis que son chiffre d'affaires a augmenté de 3% à 2,75 milliards, 'grâce à une activité client solide et à un environnement de taux d'intérêt toujours favorable'.



Commerzbank a accru ses perspectives de revenus d'intérêts nets en 2024 pour atteindre environ 8,1 milliards d'euros, confirmant par ailleurs ses autres objectifs annuels, ainsi qu'un taux de distribution-cible d'au moins 70% pour 2024.





Valeurs associées COMMERZBANK XETRA +1.64%