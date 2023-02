Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Commerzbank: appelé à remplacer Linde dans l'indice DAX information fournie par Cercle Finance • 20/02/2023 à 09:53









(CercleFinance.com) - Commerzbank remplacera la semaine prochaine Linde au sein de l'indice DAX, a annoncé vendredi le conseil des indices de l'opérateur boursier Qontigo dans un communiqué.



Ce changement était non planifié, puisque la prochaine évaluation trimestrielle de la composition de l'indice devait initialement se tenir le 3 mars prochain.



Cette décision, qui s'inscrit dans le prolongement de la décision de Linde de se retirer de la Bourse de Francfort afin de se concentrer sur sa cotation à New York, sera effective à partir de la séance du lundi 27 février.



La composition du DAX est déterminée selon plusieurs critères, dont la liquidité, c'est-à-dire les volumes d'échanges des titres, et le niveau de flottant, soit la partie du capital d'une entreprise en circulation sur les marchés.



Le cours de l'action Commerzbank, qui affiche un gain de 62% sur les six derniers mois, fait actuellement ressortir un flottant de 12,1 milliards d'euros, très inférieur à celui de Linde qui s'établit à 150,5 milliards.



Mais le groupe bancaire militait depuis plusieurs semaines pour son retour au sein de l'indice phare de la Bourse de Francfort, qu'il avait quitté en 2018.



Son titre se repliait de 1,8% lundi matin à Francfort suite à cette annonce.





